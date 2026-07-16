Автопром: Германия сворачивает амбиции

Глобальный автопром демонстрирует резкий контраст в результатах за июнь-июль 2026 года. Немецкая индустрия, некогда мировой лидер, переходит к структурному сжатию: крупнейшие концерны, включая Volkswagen, вынуждены сокращать рабочие места и производственные мощности из-за высокой конкуренции, нехватки инвестиций и сложной адаптации к электромобильному рынку.