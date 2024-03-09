Вяльбе рассказала о серьезных травмах лыжниц из-за массового завала в Сочи

Неприятный инцидент произошел во время лыжного масс-старта в рамках зимней Спартакиады в Сочи. Президент ФЛГР Елена Вяльбе рассказала, какое трагическое влияние на спортивное мероприятие оказала снежная буря.
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