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Вяльбе рассказала о серьезных травмах лыжниц из-за массового завала в Сочи

Вяльбе рассказала о серьезных травмах лыжниц из-за массового завала в Сочи

Неприятный инцидент произошел во время лыжного масс-старта в рамках зимней Спартакиады в Сочи. Президент ФЛГР Елена Вяльбе рассказала, какое трагическое влияние на спортивное мероприятие оказала снежная буря.

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