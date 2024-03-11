В ходе ночной атаки российские «Герани» уничтожили пункт временной дислокации иностранных наёмников в Харькове

Российские ВС нанесли очередной удар по пункту временной дислокации украинских военных, в ночь с воскресенья на понедельник была поражена гостиница "Аэропорт", находящаяся на территории воздушной гавани Харькова.
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