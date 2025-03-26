Трамп: США возобновляют работу угольных шахт для наращивания энергопроизводства

www.globallookpress.com/Fu Xinchun/XinHua Соединенные Штаты возобновляют работу угольных шахт для наращивания энергопроизводства в стране, заявил американский лидер Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете.
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