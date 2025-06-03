Селену Гомес вновь заподозрили в курении вейпа

Селену Гомес в очередной раз заподозрили в использовании вейпа. Поводом для обсуждений стали фотографии, опубликованные фан-аккаунтом певицы в соцсети X, на которых видно, что она держит в руках продолговатый предмет, напоминающий электронное устройство для курения.