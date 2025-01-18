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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аллегри предлагают контракт на 50 млн евро за 2 года в «Аль-Ахли»

По данным Corriere dello Sport, «Аль-Ахли» предлагает итальянскому тренеру контракт на 2 года и 50 млн евро.

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