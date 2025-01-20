Бизнесмен Гуреев: при поездке в КНР удобнее получить карту UnionPay

Желающим поехать в Китай россиянам следует заранее позаботиться о финансовой безопасности. Большая часть российских банковских карт там не работает, но если решить этот вопрос до поездки, то проблем не будет, рассказал 360.
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