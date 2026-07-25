Парень прикрепил камеру к крабу, чтобы узнать, как они живут в своих норах. Результат оказался неожиданным 😁😁😁.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Парень прикрепил камеру к крабу, чтобы узнать, как они живут в своих норах. Результат оказался неожиданным 😁😁😁.
Свежие комментарии