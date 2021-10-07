WSJ: Компания Facebook приостановила внедрение новых продуктов для оценки репутационных угроз

Компания Facebook, владеющая одноименной соцсетью, замедлила внедрение новых функций и усилила контроль над внутренней информацией, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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