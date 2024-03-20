Театр абсурда
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Театр абсурда

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Путин задел за живое. США выбрасывают белый флаг, ЕС начинает клоунаду

Путин задел за живое. США выбрасывают белый флаг, ЕС начинает клоунаду

Сокрушительная победа Владимира Путина на выборах президента России вызвала разные реакции в ЕС и США.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Ну и где этот белый флаг? Текст противоречит во всём с заголовком.
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15 час.
степан дунов
Президент это высший представитель  конституционный  государства Россия стало быть у государства  не может быть никакого взаимодействия с этими придурками. Вот соизволит  ВВП  на личностном уровне  *как  они трактуют* пообщаться и все.
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15 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А разве он собирается с ними общаться ? Там полнейшее беззаконие и бесправие , поможет только сила , но знайте вас предупредили , ни ногой в границы СССР . Вы все под прицелом , хотите попробовать ?
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11 час.

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