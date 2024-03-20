Сокрушительная победа Владимира Путина на выборах президента России вызвала разные реакции в ЕС и США.
Путин задел за живое. США выбрасывают белый флаг, ЕС начинает клоунаду
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Ну и где этот белый флаг? Текст противоречит во всём с заголовком.
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15 час.
степан дунов
Президент это высший представитель конституционный государства Россия стало быть у государства не может быть никакого взаимодействия с этими придурками. Вот соизволит ВВП на личностном уровне *как они трактуют* пообщаться и все.
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15 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А разве он собирается с ними общаться ? Там полнейшее беззаконие и бесправие , поможет только сила , но знайте вас предупредили , ни ногой в границы СССР . Вы все под прицелом , хотите попробовать ?
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11 час.
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