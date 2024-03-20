Путин задел за живое. США выбрасывают белый флаг, ЕС начинает клоунаду

Виталий Кирпиченко Ну и где этот белый флаг? Текст противоречит во всём с заголовком.

степан дунов Президент это высший представитель конституционный государства Россия стало быть у государства не может быть никакого взаимодействия с этими придурками. Вот соизволит ВВП на личностном уровне *как они трактуют* пообщаться и все.