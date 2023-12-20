В Волгограде аэропорт временно закрыли для полетов

В Волгограде в среду, 20 декабря, аэропорт временно закрыли для полетов. По данным представителей волгоградской воздушной гавани рейс DP6965 из Москвы (Шереметьево) направлен на запасной аэродром в Саратов.
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