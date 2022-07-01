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Врач-терапевт Ярцева заявила, что чувство недосыпа летом связано с длинным световым днем

Врач-терапевт Ярцева заявила, что чувство недосыпа летом связано с длинным световым днем

Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с журналистами рассказала, что многие россияне в летний период страдают от дефицита сна из-за одного фактора, который влияет на их физиологическое состояние.

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