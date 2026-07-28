‼️🇺🇸🇮🇷 Иранский ядерный объект внутри горы Пикакс будет уничтожен, если не будет сделки, - Трамп.
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‼️🇺🇸🇮🇷 Иранский ядерный объект внутри горы Пикакс будет уничтожен, если не будет сделки, - Трамп.
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