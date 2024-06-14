В мэрии раскрыли планы на казаков

Ранее стало известно об учреждении в Новосибирске комиссии по вопросам казачества. В мэрии, где не смогли назвать точное количество проживающих в городе казаков, сообщили, что комиссия создана в рамках выполнения плана и поручений.
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