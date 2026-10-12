Энергетические установки ОДК мощностью 12 МВт отработали 7 млн часов на объектах ТЭК

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Произведенные предприятием «ОДК-Пермские моторы» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех, член СоюзМаш РФ) энергетические установки ГТУ-12ПГ-2 наработали в общей сложности более 7 млн часов на объектах топливно-энергетического комплекса России.
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