Представитель совета Федерации рестораторов и отельеров Миронов заявил о помощи пострадавшим при теракте

Все средства будут направлены пострадавшим Некоторые рестораторы и торговые сети направят часть доходов пострадавшим при теракте в Crocus City Hall, сообщил представитель совета Федерации рестораторов и отельеров в России Сергей Мироновв эфире канала «Москва 24».