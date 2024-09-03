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Военное обозрение

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Forbes: сотни украинских солдат могут оказаться в окружении к югу от Покровска

Forbes: сотни украинских солдат могут оказаться в окружении к югу от Покровска

Четыре бригады ВСУ рискуют попасть в котел на Покровском направлении.

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