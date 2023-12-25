Врач Кондрахина: крем для лица надо использовать за полчаса до выхода на мороз

Заведующая консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Ирина Кондрахина рассказала о нюансах по уходу за кожей лица в зимний период.
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