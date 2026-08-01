Правительство РФ: запрет въезда грузовиков с долгами с сентября

С сентября иностранные грузовики с неоплаченными штрафами не смогут пересекать российскую границу. Постановление правительства усиливает контроль таможни, предоставляя доступ к информации о задолженностях.
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