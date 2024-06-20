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  • Алексей Тан
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Иран о них мечтал, Иран их наконец дождался: Высокомерие Израиля не прошло бесследно. Из России в Тегеран начинают поступать самолёты Су-35

Иран о них мечтал, Иран их наконец дождался: Высокомерие Израиля не прошло бесследно. Из России в Тегеран начинают поступать самолёты Су-35

В прошлом веке Иран был подвержен множеству санкций со стороны США и их союзников, и Тегеран находился под этим давлением почти 43 года.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Выборы в Иране через неделю - 28 июня. Придет &quot;ястреб&quot;. Объединит весь арабский мир против США и Израиля. Турции придется встать под Иран. Израиля не будет.
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