Минстрой РФ вступил в фазу активной борьбы с недостроями

Президиум (штаб) Правительственной комиссии по региональному развитию в России принял управленческие решения еще по 57 недостроям, включенным в федеральный реестр объектов незавершенного строительства, из них 19 объектов будут достроены.
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