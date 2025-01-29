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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Минстрой РФ вступил в фазу активной борьбы с недостроями

Президиум (штаб) Правительственной комиссии по региональному развитию в России принял управленческие решения еще по 57 недостроям, включенным в федеральный реестр объектов незавершенного строительства, из них 19 объектов будут достроены.

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