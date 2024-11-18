Собака из Китая два года посещала могилу покойной хозяйки

Собака в Китае после смерти хозяйки на протяжении двух лет приходила на могилу покойной владелицы, пока ее не забрал сотрудник центра помощи бродячим собакам, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на издание South ChinaMorning Post.
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