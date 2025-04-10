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Индия и Россия запускают 6 новых стратегических проектов для инвестиций

Индия и Россия запускают 6 новых стратегических проектов для инвестиций

Индия и Россия согласовали шесть стратегических проектов для усиления инвестиционного партнёрства. Об этом сообщили в Министерстве торговли и промышленности Индии после восьмого заседания рабочей группы, действующей при межправительственной комиссии.

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