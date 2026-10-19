18 октября в России отмечали День отца, а звёздных пап в соцсетях поздравляли их супруги и дети. Сплетник рассказывает, как наши звёзды отметили семейный праздник.
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