В Турции оппозиция одержала победу над партией Эрдогана на муниципальных выборах

Оппозиционные кандидаты одержали победу во многих турецких провинциях, тем самым взяв реванш за проигрыш на президентских выборах 2023 года.
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