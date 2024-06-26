Правящая партия Тайваня решила защититься от оппозиции в Конституционном суде

Прошение о рассмотрении вопроса о конституционности поправок, расширяющих полномочия парламента Тайваня в отношении исполнительной власти, подали в Конституционный Юань представители правящей Демократической прогрессивной партии острова, сообщило 26 июня агентство CNA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии