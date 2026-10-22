В ходе мероприятия агропредприниматели обсудят роль агробизнеса и агротуризма в стратегии развития туризма Тульской области до 2030 года, а также меры поддержки нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
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