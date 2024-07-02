Сбербанк повышает ставки по ипотеке

Со 2 июля Сбербанк повышает ставки по базовым ипотечным программам на 1,3 процентного пункта.Минимальные ставки по ипотеке на новостройки, вторичное жилье, строительство дома и по программе рефинансирования вырастут до 19,5%.
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