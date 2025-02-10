Комментатор Скворцов не смог рассказать, как получил травмы

Его госпитализировали в ночь на 9 февраля с травмой головы. Скорую вызвали прохожие.фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»Находящийся в реанимации в Новосибирске спортивный комментатор Роман Скворцов не смог рассказать следователям об обстоятельствах получения травмы.