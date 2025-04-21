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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генич о критике комментаторов от Карпина: «Он уже говорил это на «Матче». Я 40 лет в футболе и могу давать оценки, считаю. В Абу-Даби обнимались с Валерием и Дашей как ни в чем не бывало»

– Почему выступление Карпина у Смолова вас задело?  – Во-первых, его сразу максимально растиражировали.

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