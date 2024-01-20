Гороскоп на 21 января 2024 года от Павла Глобы: благополучный период для реализации задуманного Даниил Архаров21 января, по словам астролога Павла Глобы, входит в категорию благоприятных периодов для того, чтобы приступить к реализации своих планов.
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