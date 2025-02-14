Орбан: Россия выйдет из конфликта на Украине сильнее, чем была

БУДАПЕШТ, 15 февраля, ФедералПресс. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону выразил уверенность в том, что Россия станет сильнее после окончания спецоперации на Украине.
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