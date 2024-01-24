Без участия России мирные переговоры ни к чему не приведут – Откровение от МИД Швейцарии

Глава МИД Швейцарии не дал чёткого ответа на вопрос об украинском запрете на переговоры с Москвой.Министр иностранных дел Швейцарии не стал отвечать на вопрос о том, должен ли Киев отказаться от своего запрета на мирные переговоры с Россией.
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