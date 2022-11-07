Рост ВВП на 10 процентов подтвердил слабость экономики Грузии

Прибытие ста тысяч россиян на волне частичной мобилизации привело к резкому росту ВВП Грузии. ФБА «Экономика сегодня» рассмотрело этот финансовый казус и пришло к выводу, что полученный эффект свидетельствует о слабости грузинской экономики.