Экономика сегодня

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Рост ВВП на 10 процентов подтвердил слабость экономики Грузии

Рост ВВП на 10 процентов подтвердил слабость экономики Грузии

Прибытие ста тысяч россиян на волне частичной мобилизации привело к резкому росту ВВП Грузии. ФБА «Экономика сегодня» рассмотрело этот финансовый казус и пришло к выводу, что полученный эффект свидетельствует о слабости грузинской экономики.

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