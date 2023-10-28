1. Блогер Руслан Карманов комментирует стратегическую ловушку в которую Соединённые Штаты сами себя неосмотрительно загнали.
Надрывающиеся США, Россия как северный Иран и Израиль против ООН
Комментарии
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Компанцев Сергей
это мое скромное мнение я думаю что начался распад сша пока не видно но долгам то прийдется платить золотом , вчера прочел что распад сша начнется с 25 года может с того кто потребует оплатить долг золотом первый , не знаю правда или нет но часто стали попадатся статьи о распаде сша и ванга и сами саксы а точнее английский язык ..
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