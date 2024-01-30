Украинские беженцы в Ирландии признаются, что растеряны и напуганы. В скором времени они могут остаться без бесплатного жилья.
Украинские беженцы побежали из Европы в Россию: выгоняют на улицу
Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Если власть совсем не думает о будущем страны и наших детей и внуков, то примет этих предателей…
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1 д.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Це хотели быть европейцами, так и решайте свои проблемы там, или в Техас подавайте, Байден пусть выделит штат для евреехолятского проживания. Все ценности там...
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1 д.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Нам нужны они с одними не можем справиться
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23 час.
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