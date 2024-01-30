Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 105 подписчиков

Украинские беженцы побежали из Европы в Россию: выгоняют на улицу

Украинские беженцы побежали из Европы в Россию: выгоняют на улицу

Украинские беженцы в Ирландии признаются, что растеряны и напуганы. В скором времени они могут остаться без бесплатного жилья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
РМ
Раиса Мелькумова
Если власть совсем не думает о будущем страны и наших детей и внуков, то примет этих предателей…
Ответить
1 д.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Це хотели быть европейцами, так и решайте свои проблемы там, или в Техас подавайте, Байден пусть выделит штат для евреехолятского проживания. Все ценности там...
Ответить
1 д.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Нам нужны они с одними не можем справиться
Ответить
23 час.

Картина дня

наверх