Президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников «сирийского конфликта» покинул президентский пост и Сирию, дал указание м...

Президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников «сирийского конфликта» покинул президентский пост и Сирию, дал указание мирно передать власть, Россия не участвовала в переговорах Об этом сообщил МИД России, пишет ТАСС.
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