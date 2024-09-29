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Результаты Almaty Marathon 2024. Победители – Илья Тяпкин и Анастасия Деркач, на 21,1 км среди призеров – Ахмадеев, Бякин

29 сентября в Алматы (Казахстан) прошел Almaty Marathon. Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанциях 21,1 км и 10 км.

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