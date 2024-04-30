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Власти Литвы поддержали возвращение мужчин призывного возраста на Украину

Власти Литвы поддержали возвращение мужчин призывного возраста на Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр страны Ингрида Шимоните поддержали возращение украинских граждан призывного возраста на родину, выразив готовность содействовать Киеву в этом вопросе, сообщает радио LRT.

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