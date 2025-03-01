WSJ: Трамп приказал рассмотреть возможность прекращения поставок оружия Украине

Президент США Дональд Трамп после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским поручил сотрудникам аппарата нацбезопасности рассмотреть, может ли Вашингтон временно или на постоянной основе прекратить военную помощь Киеву.
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