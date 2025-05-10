"Корейские львы" никуда не уехали из России и по-прежнему тренируются на наших полигонах

Владимир Алтайцев

Почему да почему не было? Кому какое дело до этого? Да и на учёт надо бы взять тех, кто такие вопросы задаёт. Андрей Шин объяснил всем, кто этого не понял - их-ха соображений безопасности. Нельзя показывать их лица. А в масках идти по Красной площади это нарушение традиций парадов,