Нижегородская правда

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В Нижегородской области пройдет правовая консультация для пенсионеров и граждан льготных категорий

В Нижегородской области пройдет правовая консультация для пенсионеров и граждан льготных категорий

29 июня 2023 года с 10.00 в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области пройдет безвозмездная правовая консультация для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории.

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