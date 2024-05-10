«Алла, почему я работаю, а ты нет?» — сын Киркорова поскандалил с сестрой на красной дорожке

Мартин Киркоров уже проявляет себя на светских мероприятиях, показывая таланты. В возрасте 11 лет ребенок сделал невозможное и создал собственную коллекцию одежды, посмотреть на которую пришли все сливки общества.
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