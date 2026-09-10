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Профилактика ДТП среди подростков: в СШ № 45 прошла встреча с сотрудниками Госавтоинспекции

Профилактика ДТП среди подростков: в СШ № 45 прошла встреча с сотрудниками Госавтоинспекции

В Твери сотрудники Госавтоинспекции провели для школьников СШ № 45 мероприятие «Безопасная дорога». 9 сентября 2026 года в рамках Месячника безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции города Твери организовали профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» для учащихся СШ № 45.

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