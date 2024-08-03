Ростех поставил российской армии очередную новую партию БМД-4М и БМП-3. Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех отгрузил предыдущую партию в июне этого года.
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Ростех поставил российской армии очередную новую партию БМД-4М и БМП-3. Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех отгрузил предыдущую партию в июне этого года.
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