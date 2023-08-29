Калинская провела и выиграла первый матч с мая

Анна Калинская обыграла №49 в мире Катерину Синякову в первом круге US Open – 6:4, 6:2. Для россиянки, на этой неделе занимающей 89-ю строчку рейтинга, это был первый матч с мая.
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