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Калинская провела и выиграла первый матч с мая

Анна Калинская обыграла №49 в мире Катерину Синякову в первом круге US Open – 6:4, 6:2. Для россиянки, на этой неделе занимающей 89-ю строчку рейтинга, это был первый матч с мая.

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