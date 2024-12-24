Финансист Гордиенко спрогнозировал снижение ключевой ставки в феврале

Для эффективности экономического роста необходимы дешевые кредиты Декабрьская пауза в решении Центробанка по ключевой ставке вызвана как макроэкономическими предпосылками, так и давлением сторонников смягчения; теперь в феврале стоит ожидать первого за долгое время снижения ставки, сообщил агентству «Прайм» профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им.