Финансист Гордиенко спрогнозировал снижение ключевой ставки в феврале

Для эффективности экономического роста необходимы дешевые кредиты Декабрьская пауза в решении Центробанка по ключевой ставке вызвана как макроэкономическими предпосылками, так и давлением сторонников смягчения; теперь в феврале стоит ожидать первого за долгое время снижения ставки, сообщил агентству «Прайм» профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им.
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