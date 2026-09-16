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Нижегородская правда

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Пространство для реабилитации людей после инсульта открылось на Бору

Пространство для реабилитации людей после инсульта открылось на Бору

Обновлённое пространство для реабилитации людей после инсульта открыли в ГБУЗ НО ММЦ «Волгоречье» на Бору.

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