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Лукашенко: в 1939 году СССР не захватывал Польшу, а вернул свое

Лукашенко: в 1939 году СССР не захватывал Польшу, а вернул свое

В 1939 году Красная армия не оккупировала польские территории, а восстановила справедливость, вернув земли, которые исторически принадлежали СССР и белорусскому народу.

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