Несчастливый брак и голодная смерть Изольды Извицкой

Изольда Извицкая известна любому поклоннику фильмов ролью в знаменитой кинокартине «Сорок первый». После выхода драмы актриса проснулась настоящей звездой: о ней писали в New York Magazine и Le Parisien libere, а на родине ее узнавали на улицах и пророчили великое будущее.