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Несчастливый брак и голодная смерть Изольды Извицкой

Несчастливый брак и голодная смерть Изольды Извицкой

Изольда Извицкая известна любому поклоннику фильмов ролью в знаменитой кинокартине «Сорок первый». После выхода драмы актриса проснулась настоящей звездой: о ней писали в New York Magazine и Le Parisien libere, а на родине ее узнавали на улицах и пророчили великое будущее.

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